



В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области выдали ряд советов жителям города, которых коснулось отключение холодного водоснабжения. Как заявили в ведомстве, горожанам рекомендуют употреблять воду из водовозок только после кипячения, соблюдать правила личной гигиены с применением кожных антисептиков, а также использовать бутилированную воду.

В ведомстве добавили, что с 15 мая организован лабораторный контроль качества воды из водовозного транспорта, а также из кранов в местах его заправки. После возобновления водоснабжения будет проводиться контроль в точках распределительной сети Волгограда и Городищенского района.

После завершения ремонтных работ ресурсоснабжающая организация проведет дезинфекцию сооружений и сетей с последующим лабораторным контролем. После возобновления водоснабжения до получения результатов исследования жителям временно рекомендовано употреблять воду из кранов после кипячения. Результаты исследований будут размещены в открытом доступе.

Напомним, с 15 по 17 мая Дзержинский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы Волгограда останутся без холодной воды в связи с проведением масштабных работ на очистных сооружениях в Тракторозаводском районе. В городе организован подвоз воды, всего задействовано 30 единиц техники.