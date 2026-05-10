«Ротор» проиграл в Уфе со счетом 0:1





Сегодня, 10 мая, в матче 33-го тура Первой лиги волгоградский «Ротор» в гостях уступил «Уфе» со счетом 0:1. Сине-голубые владели территориальным преимуществом по ходу всего матча, но свои моменты реализовать не смогли. Несколько шансов отличиться имел нападающий Саид Алиев, однако ему не хватило точности в завершающей стадии.

Во второй половине встречи в ворота гостей был назначен пенальти. На 72-й минуте одиннадцатиметровый реализовал колумбийский форвард «Уфы» Дилан Ортис, который принес коллективу из Башкортостана важную победу в борьбе за выживание.

Таким образом, «Ротор» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию. Волгоградский клуб на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице с 53 очками. В заключительном туре первенства сине-голубые 16 мая на «Волгоград Арене» сыграют с песчанокопской «Чайкой».





