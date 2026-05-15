На трассе Р-22 «Каспий», соединяющей Волгоградскую область и Республику Калмыкия, за счет запуска нового телеком-оборудования улучилось качество связи и мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТС, обновление в весенний период произошло на участках трассы вблизи границы регионов, что позволило обеспечить более стабильное LTE-покрытие для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов.
Для усиления сети специалисты задействовали дополнительные диапазоны LTE с увеличенным радиусом действия. Это позволило расширить покрытие мобильного интернета на протяженных участках трассы, где ранее связь могла быть менее устойчивой. Теперь водители и пассажиры смогут комфортнее пользоваться онлайн-навигацией, мессенджерами, банковскими и государственными сервисами в дороге, а также оставаться на связи в пути между Волгоградом и Элистой.
Напомним, трасса Р-22 «Каспий» является одной из ключевых транспортных магистралей юга России. Маршрут активно используется жителями Волгоградской области, туристами и грузоперевозчиками, обеспечивая транспортное сообщение между регионами и выход к южным направлениям страны.
–Трасса Волгоград-Элиста остается одним из востребованных маршрутов для жителей региона, туристов и транзитного транспорта. С началом теплого сезона, цветения степи и периода отпусков нагрузка на дорогу традиционно возрастает, поэтому особенно важно обеспечить стабильную связь на всем протяжении пути. Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру не только в городах и населенных пунктах, но и на ключевых автодорогах региона, чтобы пользователи могли оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами даже на протяженных участках маршрута,– отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Фото: МТС
