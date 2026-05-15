Волгоградцам показали, как меняют задвижки-гиганты на очистных

Сегодня, 15 мая, на очистных в Тракторозаводском районе Волгограда, которые снабжают водой три района, начались масштабные работы по обновлению и ревизии важных узлов, отвечающих за подачу ресурса жителям.

Напомним, что такие работы проводятся впервые за 9 лет. Они повысят надежность и качество водоснабжения в трех районах Волгограда. Для этого временно приостановлена подача ресурса. Коммунальщики стараются работать очень оперативно.





- В настоящий момент уже завершена замена задвижки диаметром 1000 мм по ул. Библиотечной, на водонапорной станции в Дзержинском районе демонтировали старую запорную арматуру диаметром 600 и 800 мм, готовятся к монтажу новой. На водоочистной станции Тракторозаводского района уже завершили ревизию и сборку задвижки диаметром 1000 мм, работают с участком промывного водовода, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.





Рабочим предстоит заменить задвижку-гигант диаметром 1200 мм на главной канализационной станции. Работы ведутся одновременно в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах.

Для жителей этих районов организован подвоз воды.

Фото: Концессии водоснабжения





