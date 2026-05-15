Пожары из-за майского потепления грозят району Волгоградской области





Риск пожаров на фоне практически летних температур навис над Палласовским районом Волгоградской области.

- Высокая пожароопасность ожидается до конца суток сегодняшнего дня и весь завтрашний день, - сообщили в МЧС России по Волгоградской области.

Об угрозе возникновения степных пожаров жителям Волгоградской области сообщали еще в начале недели. Тогда пожароопасность 4 класса ожидалась не только в Палласовском, но также в Николаевском, Старополтавском, Быковском и Октябрьском районах.

В выходные температура воздуха в Волгограде и области поднимется до +30. Завтра, 16 мая, в регионе ожидаются кратковременные осадки.

