Сегодня, 15 мая, в историческом здании пожарной каланчи в самом центре Волгограда открылся музей и арт-центр Виктора Лосева. Одним из первых новое творческое пространство посетил губернатор Андрей Бочаров. Выставку картин известного художника и созданный в его честь музей вместе с главой региона осмотрели и студенты отделения «живопись» консерватории имени П.А. Серебрякова.





- Новое пространство создано в историческом центре, в историческом месте — объекте культурного наследия, и для нас это было непросто. Результат сегодня впечатляет. Все, кто работал над этим, выполнили максимально задачу, которую перед ними ставили, — сказал губернатор. — Здесь будут представлены, с одной стороны, работы уже маститых художников, с другой — это пространство должно активно использоваться молодежью. Еще раз обращаю внимание — такая задача стоит как перед руководством музея, так и перед теми, кто координирует работу сферы культуры. Здесь должна быть молодежь, творческие объединения.





Андрей Бочаров сообщил, что по примеру известных творческих мастерских, у Каланчи в скором времени разместятся и скульптуры.

- Мы принимаем решение о создании дополнительных пространств на улице с доступом туда без ограничений, где будут размещаться скульптуры, а также другие произведения современных авторов. Без лишних запретов, заборов, чтобы жители имели возможность здесь гулять, ходить семьями, - пояснил глава региона.





Решение о создании в Каланче музея в честь Виктора Лосева губернатор озвучил в марте текущего года. Тогда же прозвучало, что историческое здание будет передано музею Машкова. На воплощение задуманного понадобилось всего два месяца.





— Музей Лосева сегодня открыт. Приглашаю всех посетить, посмотреть работы Виктора Николаевича, сталинградских волгоградских художников, которые тоже здесь представлены, — обратился к жителям глава региона. — Уверен, что творческая жизнь здесь будет кипеть. А мы дальше будем продолжать нашу работу по развитию таких пространств.





Центральной экспозицией нового музея стала выставка «100 друзей художника Лосева», которая разместилась в пяти залах на втором этаже здания. Здесь представлено более 100 графических и живописных работ мастера из музейных и частных собраний, в том числе и переданных учреждению недавно.





На третьем этаже разместилась еще одна выставка «Город. Очень личное. Царицын – Сталинград – Волгоград в произведениях волгоградских художников из фондов ВМИИ». Она включает более 60 живописных и графических произведений, запечатлевших облик и жизнь нашего города, начиная с 1920-х годов и до сегодняшнего дня. Посетители могут узнать и историю здания Царицынской пожарной команды. В музее будут представлены археологические находки, найденные в процессе реставрации Каланчи.









Новое творческое пространство будет использоваться также для проведения концертов, публичных лекций, мастер-классов, выставок уличной скульптуры и инсталляций. Первые такие мероприятия состоятся уже 16 мая во время акции «Ночь музеев». Гости смогут увидеть обе выставки, а также принять участие в мастер-классах, экскурсиях, дегустации свежего хлеба и кофе, кинопоказах, лекциях, квестах и пленэрах под руководством волгоградских художников. Самые смелые смогут подняться на смотровую площадку каланчи, расположенную на высоте 36 метров.

Фото администрации Волгоградской области





