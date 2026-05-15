Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
Музей Виктора Лосева открылся в волгоградской Каланче: смотрим, что внутри

Общество 15.05.2026 13:06
0
15.05.2026 13:06


Сегодня, 15 мая, в историческом здании пожарной каланчи в самом центре Волгограда открылся музей и арт-центр Виктора Лосева. Одним из первых новое творческое пространство посетил губернатор Андрей Бочаров. Выставку картин известного художника и созданный в его честь музей вместе с главой региона осмотрели и студенты отделения «живопись» консерватории имени П.А. Серебрякова.


- Новое пространство создано в историческом центре, в историческом месте — объекте культурного наследия, и для нас это было непросто. Результат сегодня впечатляет. Все, кто работал над этим, выполнили максимально задачу, которую перед ними ставили, — сказал губернатор. — Здесь будут представлены, с одной стороны, работы уже маститых художников, с другой — это пространство должно активно использоваться молодежью. Еще раз обращаю внимание — такая задача стоит как перед руководством музея, так и перед теми, кто координирует работу сферы культуры. Здесь должна быть молодежь, творческие объединения. 


Андрей Бочаров сообщил, что по примеру известных творческих мастерских, у Каланчи в скором времени разместятся и скульптуры.

- Мы принимаем решение о создании дополнительных пространств на улице с доступом туда без ограничений, где будут размещаться скульптуры, а также другие произведения современных авторов. Без лишних запретов, заборов, чтобы жители имели возможность здесь гулять, ходить семьями, - пояснил глава региона.


Решение о создании в Каланче музея в честь Виктора Лосева губернатор озвучил в марте текущего года. Тогда же прозвучало, что историческое здание будет передано музею Машкова. На воплощение задуманного понадобилось всего два месяца.


Музей Лосева сегодня открыт. Приглашаю всех посетить, посмотреть работы Виктора Николаевича, сталинградских волгоградских художников, которые тоже здесь представлены, — обратился к жителям глава региона. — Уверен, что творческая жизнь здесь будет кипеть. А мы дальше будем продолжать нашу работу по развитию таких пространств. 


Центральной экспозицией нового музея стала выставка «100 друзей художника Лосева», которая разместилась в пяти залах на втором этаже здания. Здесь представлено более 100 графических и живописных работ мастера из музейных и частных собраний, в том числе и переданных учреждению недавно. 


На третьем этаже разместилась еще одна выставка «Город. Очень личное. Царицын – Сталинград – Волгоград в произведениях волгоградских художников из фондов ВМИИ». Она включает более 60 живописных и графических произведений, запечатлевших облик и жизнь нашего города, начиная с 1920-х годов и до сегодняшнего дня. Посетители могут узнать и историю здания Царицынской пожарной команды. В музее будут представлены археологические находки, найденные в процессе реставрации Каланчи. 



Новое творческое пространство будет использоваться также для проведения концертов, публичных лекций, мастер-классов, выставок уличной скульптуры и инсталляций. Первые такие мероприятия состоятся уже 16 мая во время акции «Ночь музеев». Гости смогут увидеть обе выставки, а также принять участие в мастер-классах, экскурсиях, дегустации свежего хлеба и кофе, кинопоказах, лекциях, квестах и пленэрах под руководством волгоградских художников. Самые смелые смогут подняться на смотровую площадку каланчи, расположенную на высоте 36 метров.

Фото администрации Волгоградской области


