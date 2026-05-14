Три волгоградских вуза вошли в ТОП-20 в предметном рейтинге RAEX





Три волгоградских университета вошли в двадцатку лучших вузов России по отдельным предметам по итогам 2025 года. В рейтинге, составленном агентством RAEX, Волгоградский государственный технический университет отмечен по предмету авиация и ракетно-космическая техника (16-е место) с 32,21 баллами. Двадцатое место занял Волгоградский государственный аграрный университет по предмету ветеринария и зоотехния.

Волгоградский государственный медицинский университет попал в ТОП по двум предметам – медицина и фармация.



Всего исследовано 167 вузов из 45 регионов.



Лидером исследования стал МГУ им. М.В. Ломоносова – он вошел в тройку лучших вузов в 20 рейтингах – это более половины рассматриваемых направлений.



Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет, вошедший в первую тройку 13 предметных рейтингов.



НИУ ВШЭ поднялся на пьедестал 12 рейтингов, показав наиболее высокие результаты в блоке социальных наук – как и в прошлом году, университет занял первые места по направлениям «экономика», «психология» и «социология».

Справка. При подготовке предметных рейтингов использовались статистические данные Минобрнауки РФ, провайдеров библиометрических показателей, студенческих состязаний «Я — профессионал», а также дистанционно доступные данные иных источников: системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, а также данные социальных сетей.