Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с утилизатора отходов из Азова более 29 миллионов рублей за причинение вреда почвам от сброса отходов, образовавшихся при благоустройстве бульварной части проспекта Жукова в Волгограде.

- Управлением установлено, что компанией ООО НПО «Крелит» оказывались услуги по обращению с отходами при замене асфальтового покрытия бульварной части проспекта Жукова в Дзержинском районе Волгограда, в результате которых осуществлялся сброс отходов лома асфальта, смешанного с грунтом на территории земельного участка, находящегося у ООО НПО «Крелит» в субсубаренде, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Отходы сбрасывались на почву вблизи здания по ул. Землячки, 7Б. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, которые проводили отбор проб отходов и почвы, выявили загрязнение на площади 565 кв.м. Вред, нанесенный почве, составил более 29 миллионов рублей.





Нижне-Волжское управление обратилось в суд с иском к утилизатору отходов, который зарегистрирован в Ростовской области. Требование природоохранного ведомства было полностью удовлетворено. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что ранее эту компанию уже наказывали за причинение вреда почвам в Волгограде. Речь шла о суммах в 20,8 и 2,5 миллиона рублей.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!