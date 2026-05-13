



В Волгограде полицейские разобрались в ситуации с участием учеников школы №5. Объявленные некоторыми СМИ стрелками дети, как выяснилось, всего лишь использовали в игре пистолетик с пистонами – набор, которым располагал несколько десятилетий назад любой школьник.

Напомним, что накануне со ссылкой не очевидцев журналисты сообщили о стрельбе возле школы Краснооктябрьского района. Сообщалось также о том, что один из выстрелов якобы пришелся в подростка. Все точки над «i» расставили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по Волгограду проведена проверка. В ходе проведенной работы правоохранители установили 4-х учеников 7-го класса одной из школ города Волгограда, которые пояснили, что в ходе игры использовали пистонный пистолет-хлопушку. Никто из подростков или прохожих в результате развлечения не пострадал, – сообщили в Главке полиции.





Чтобы пугающих новостей больше не появлялось в информационном поле, инспекторы ПДН поговорили со школьниками и их родителями, напомнив о мерах предосторожности при использовании подобных игрушек.

