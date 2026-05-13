13 мая в аэропорту Волгограда прошли ежегодные межведомственные тренировочные учения по обработке действий при выявлении условного больного особо опасной инфекцией. Отметим, что в этом году учения проходят на фоне вспышки хантавируса за рубежом.

В волгоградскому аэропорту сообщили, что в тренировке приняли участие медицинские работники, сотрудники санитарно-карантинного пункта и всех заинтересованных служб и ведомств, а также студенты ВолгГМУ и специалисты ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора.

- Для экспресс-диагностики в тренировочных учениях использовался мобильный пункт санитарно-карантинного контроля с лабораторной поддержкой, предназначенный для автономного проведения лабораторных исследований на наличие патогенных биологических агентов II - IV групп патогенности (опасности). Для эвакуации больного с подозрением на особо опасную инфекцию применялся транспортировочный изолирующий бокс, - рассказали в аэропорту.

Все участники тренировки продемонстрировали готовность к проведению необходимых противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением на особо опасную инфекцию. Все необходимое для этого у специалистов есть.

Фото: аэропорт Волгограда





