



В Волгограде парк «Комсомольский сад» 17 мая наполнится красками в прямом и переносном смыслах. Как сообщает ИА «Высота 102», в воскресенье здесь пройдет любимый многими волгоградцами фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?». Традиционно здесь соберутся самые творческие горожане.

Как уточнили в пресс-службе парка, в этом году фестиваль будет проходить в Волгограде уже в 11-й раз с 11.00 до 17.00.

– В эти солнечные дни художники по сложившейся за десятилетие традиции выйдут на улицы, создадут произведения искусства и подарят их прохожим. Основная площадка в Волгограде – Комсомольский сад. Всё воскресенье здесь будут проходить пленеры, конкурсы рисунка, вернисажи, мастер-классы по живописи, концерты, – рассказали в парке о предстоящем событии.





В Народной библиотеке С. Нерубенко с 11:00 и до 17:00 каждый час волгоградцев будут ждать встречи с известными художниками, скульпторами, архитекторами - Владиславом Ковалем, Сергеем Сеной, Светланой Нестеровой и другими.

В здании пожарной каланчи рядом с Горсадом 17 мая состоятся лекции и мастер-классы архитекторов, художников и историков. Гостей ждут встречи с Алиной Абубекеровой, Кириллом Вороновым, Ниной Дивинской, Ильей Кучерявым, Нитой Чен, Александрой Неклюдовой.

Из приглашенных на фестиваль гостей – московский актер, драматург и режиссер Павел Артемьев и питерский издатель Елена Оганова – главный редактор Издательской лаборатории «Графо», выпустившего популярную в России книгу «Шёл художник по планете».

Состоится 17 мая и авторская экскурсия Ириной Волковой по местам творчества Виктора Лосева, гончарный мастер-класс Оксаны Серебряковой, а также квесты и прочее изобразительное творчество на улицах города.

Вход свободный.