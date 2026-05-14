



В сотрудничестве с посредниками, которые обещают списать долги, нужно соблюдать осторожность. С предостережением выступили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Некоторые такие «раздолжнители» не только не помогают, но и усугубляют проблемы клиентов. В частности, такие недобросовестные юристы обещают «не платить кредиторам», гарантированное банкротство, а также предлагают снизить долговую нагрузку за абонентскую плату.

В итоге граждане могут получить кратный рост долга и потерю легальных инструментов в урегулировании вопроса с задолженностью, так как человек лишается права на кредитные каникулы, реструктуризацию или отсрочку из-за того, что «раздолжнители» вводят запрет на общение с кредитором напрямую.



Банкротство, в свою очередь, имеет серьезные последствия, например, в виде сложностей с получением новых кредитов, о чем в таких фирмах обычно не предупреждают клиентов.



Деятельность таких посредников может нарушать Закон РФ «О защите прав потребителей». Компании обязаны предоставлять достоверную информацию об услуге и ее последствиях, чего они не делают.



По данным Федресурса, число ежегодных банкротств выросло в 2,2 раза (с 285 тыс. человек в 2022 году до 636 тыс. в 2025 году). При этом граждане ежегодно платят «раздолжнителям» 50–80 млрд рублей, не получая обещанных результатов.



Поэтому гражданам, попавших в сложную ситуацию с долгами, рекомендуется не подписывать договоры с компаниями, обещающими «списание» долгов и не передавать персональные данные и сканы документов неизвестным посредникам.



Лучше всего напрямую обратиться в банк или микрофинансовую организацию и обсудить варианты погашения долгов, например, кредитные каникулы, реструктуризацию, отсрочку платежа.



