В Волгоградской области введут 200-тысячные штрафы за грязные колеса





Новая статья, предусматривающая крупные штрафы, появится в административном кодексе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект опубликован на сайте регпарламента. Статья предусматривает ответственность за нарушение требований муниципальных правовых актов к порядку проведения земляных работ. В пояснительной записке указывается, что необходимость введения мер ответственности вызвана тенденцией не соблюдения требований к обустройству мест проведения работ, срокам их проведения и обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства. Это, подчеркивают авторы законопроекта, приводит к ухудшению состояния и повреждению объектов внешнего благоустройства и созданию помех для движения пешеходов. Так, за 2024 и 2025 годы в регионе выявлен 771 факт нарушений обязательных требований при производстве земляных работ.

Какие штрафы и за что именно планируется утвердить?



Если земляные работы проводятся без разрешения, гражданам грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 40 до 50 тысяч, а юридическим – от 150 до 300 тысяч. При этом ответственность наступает и в случае нарушения сроков проведения данных работ.



За складирование стройматериалов, нерастительного грунта на объектах благоустройства вне пределов участка, где проходят земляные работы, предусмотрена ответственность в виде штрафа для граждан от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, а для юридических – от 100 до 150 тысяч.



Штрафы вводятся и за грязные колеса техники при выезде со строительной площадки за пределы территории, где проходят земляные работы. Для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч, а для юридических – от 100 до 200 тысяч.



Но еще более крупные штрафные санкции планируется утвердить в случае не восстановления элементов благоустройства после проведения земляных работ. Для юридических лиц их размер составит от 150 до 300 тысяч рублей, для физических – от 3 до 5, а для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч.