Сторонника ВСУ вычислила ФСБ в Волгограде: возбуждено дело





Сотрудники Управления ФСБ России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина подозревается в оправдании терроризма в отношении россиян Украиной.

– Установлено, что мужчина разместил в одном из интернет-мессенджеров публикации, в которых поддерживал и оправдывал деятельность террористических организаций ВСУ. В отношении него на основании оперативных материалов УФСБ Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (оправдание терроризма в Сети), – прокомментировали в УФСБ России по Волгоградской области.

По данным ИА «Высота 102», сторонник ВСУ помещен решением суда под арест.