Сегодня, 14 мая, День рождения отмечает председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области Александр Носов.

Александр Алексеевич родом из села Вязовка Киквидзенского района. Овладев специальностью «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве», трудовой путь он начал в смешанном садоводческом товариществе «Еланское» в должности бухгалтера, главного экономиста, а позднее – председателя товарищества.

С 2001 по 2005 год работал в администрации Еланского района в должности заместителя главы по вопросам экономики, финансов и социальной сферы. В 2005 году победил на выборах и возглавил администрацию Еланского района. В октябре 2009 года был избран на эту должность повторно.

С 2014 по 2016 год Александр Носов работал в ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области» председателем правления.

С сентября 2016 года по октябрь 2021 года был депутатом Государственной Думы VII созыва, членом фракции «Единая Россия», членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В декабре 2021 года был назначен на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области, а в марте 2022 года стал председателем КСП региона.

Александр Носов имеет многочисленные государственные и ведомственные награды. В 2017 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю трудовую работу Александру Алексеевичу Носову была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации. Благодарность объявлена в 2021 году Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. В 2022 году объявлена благодарность председателем Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Александра Алексеевича с Днем рождения, желает ему успехов в работе и личного благополучия.





