Глава Минфина опроверг слухи о повышении налогов в России





Министр финансов Антон Силуанов назвал фейком распространившиеся слухи о повышении налогов и заморозке банковских вкладов.

- Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, - цитируют главу ведомства РИА Новости. – Основные изменения в налоговой системы приняты.

По словам Антона Силуанова, главные задачи его ведомства сегодня заключаются не только в переходе к сбалансированному росту без «бюджетной накачки экономики», но и в повышении уровня дохода людей.

- Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, - заявил он.

По данным на 4 мая уровень инфляции в стране составил 5,6%. В Минфине заявили о его дальнейшем замедлении и планируемом выходе на уровень в четыре процента.

