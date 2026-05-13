



Массовая авария с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошла сегодня, 13 мая, в Красноармейском районе Волгограда.

Очевидцы сняли жуткие кадры с места происшествия, назвав увиденное «кашей из авто».

На видео попал перевернувшийся на бок грузовик и легковушка-перевертыш, которая лежит на проезжей части колесами вверх. Рядом еще несколько побитых авто.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что столкнулись два грузовика и одна легковушка. По предварительным данным, пострадал один человек. Подробности ДТП еще выясняются.





По данным сервиса «Яндекс.Карты», ДТП произошло на пересечении улиц Лазоревая и Куйбышева. В настоящее время там образовались 5-километровые пробки.

Видео: Волгоград. Красноармейский / МАКС

Скриншот: «Яндекс. Карты»





