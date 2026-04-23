В документацию по планировке территории в Дзержинском районе Волгограда будут внесены изменения в целях комплексного освоения местности и размещения социально значимых объектов, в числе которых девять кварталов жилой застройки, два детских сада и школа, а также современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Как сообщили в мэрии, проект планировки и межевания территории общей площадью 74 га вынесены на общественные слушания, которые пройдут в Волгограде с 23 апреля по 6 мая. На суд горожан будет вновь представлен проект комплексного освоения территории, ограниченной улицами Космонавтов, Землячки и Расула Гамзатова в Дзержинском районе. Сейчас изменения в указанную документацию, которая ранее уже была сформирована, выполнены только в части улично-дорожной сети.

- Цель внесения изменений в документацию, формирование зон планируемого размещения и земельных участков в соответствии с планируемой очередностью развития территории, - поясняется в сопроводительных документах.

Так, ТПУ планируется возвести на пересечении магистральных улиц районного значения (планируемая улица №2 в границах от ул. им. Константина Симонова до ул. Покрышкина) и (планируемая улица № 6 в границах от ул. им. Расула Гамзатова до ул. им. Землячки). В этом месте, как указано, будет осуществляться пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой, в числе, как отмечается, городской, региональный и индивидуальный транспорт в различных сочетаниях. Транспортно-пересадочный узел рассчитан на суточное отправление 1200 пассажиров по 40 маршрутам.

Инфраструктура транспортно-пересадочного узла будет состоять из основного одноэтажного здания площадью 864 кв.м. Одномоментно в нем смогут находиться 50 пассажиров. В здании разместятся зал ожидания с 15 местами для сидения, две кассы, санузлы с шестью кабинками, диспетчерская, вспомогательные помещения, помещения для общественного питания, многофункционального назначения и буферной зоны. Для строительства ТПУ запланировано изъятие земли для муниципальных нужд.

- Проектом предлагается изъятие для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 34:34:030074:2 с разрешенным видом использования стрелково-охотничий стенд, площадью 83343 м², расположенного по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул. им. Землячки, 92 в целях размещения улично-дорожной сети (УДС) в составе магистральных улиц районного значения и транспортно-пересадочного узла, обеспечивающего транспортную доступность новой жилой застройки, - указано в документации.





Это необходимо, в частности, для размещения магистральных улиц районного значения, которые указаны, как планируемые улицы №2 и №6. Они предназначены для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемых с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций и размещения парковок автомобилей. Площадь вышеуказанных формируемых улиц составляет 9,9 га, часть которых площадью 3,2 га расположена в границах вышеуказанного земельного участка.

Под транспортно-пересадочный узел из 9,9 га отведено 2,7 га, которые также расположены в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:030074:2 на пересечении магистральных улиц районного значения №2 и №6 в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Волгограда, утвержденной решением гордумы от 16 августа 2023 года. ТПУ будет иметь непосредственный выход на планируемую магистральную дорогу скоростного движения ул. им. Землячки и на существующую магистральную дорогу скоростного движения им. Лермонтова, по которым будет осуществляться проезд общественного транспорта. В полосе отвода этих автомобильных дорог – земельных участков - располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса и парковки автомобилей.

Ориентировочное окончание строительных работ и благоустройства территории с введением объектов в эксплуатацию планируется до 2030 года. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап включает строительство улично-дорожной сети, в частности улиц №1 и № 4. На втором этапе продолжат строительство остальной части улично-дорожной сети и возведут ТПУ. Параллельно будут строить жилые дома и социальные объекты.

Напомним, что в регионе ведется планомерная работа по созданию комфортной среды, благоустройству общественных территорий. Современные транспортно-пересадочные узлы по поручению губернатора Андрея Бочарова планируют создать также в Тракторозаводском на базе кольца СТ и Красноармейском районах Волгограда. Рядом с такими ТПУ хотят разместить перехватывающие парковки для индивидуального транспорта.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

