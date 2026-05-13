В Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности продлен до 18:00 мск 15 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В регионе ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. При этом в южных районах сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс, а в Палласовке и Фролово все еще наблюдается переувлажнение почвы, что неблагоприятно для посевов.

Оранжевый уровень говорит о том, что погода опасна, а вероятность стихийный бедствий и нанесения ущерба высока.

ГУ МЧС России по региону в оперативном ежедневном прогнозе ЧС указывает, что 14 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха: ночью +11...+16º, при прояснении до +7º; днем +23...+28º.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!