На строительной площадке мемориала героям СВО у подножия Мамаева кургана работают сотрудники Госархива Волгоградской области. Их цель – задокументировать процесс возведения памятника и положить начало формированию коллекции архивных документов, которая будет постоянно пополняться.

- Специалисты Госархива сделали более 100 фотографий, которые будут описаны, включены в состав Архивного фонда Волгоградской области и станут доступными для исследователей, - рассказали в областном комитете культуры.

Архивисты также подготовят фотоальбом, в котором соберут наиболее интересные фотографии – от закладки фундамента до приёма первых посетителей.

Напомним, что сегодня, 13 мая, губернатору Андрею Бочарову в известной московской студии имени Грекова представили макет будущего памятника героям СВО в масштабе 1:1.

