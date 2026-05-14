Более 57 тысяч волгоградцев трудятся на вредном производстве





Численность работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, в Волгоградской составила 57,6 тыс. человек. Такие данные опубликовал Волгоградстат сегодня, 14 мая.

Больше всего таких сотрудников трудятся в обрабатывающих отраслях - 44,8% от общего количества персонала, а также в организациях, занимающихся водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений – 34,2%.



Около 21% сотрудников испытывают воздействие шума, воздушного ультразвука и инфразвука, а еще 8,3% – химических веществ.



Всего на компенсации за вредную работу, а также на обеспечение СИЗ в 2025 году было выплачено 5544,1 млн рублей. При этом половина расходов пришлась на приобретение специальной одежды и обуви, а также прочих средств индивидуальной защиты.



