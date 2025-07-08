



В Советском районе Волгограда садоводы вот уже несколько лет не могут добиться ремонта дороги. Проезжая часть между посёлком Майский и СНТ «Ивушка», «Малинка», «Мичуринец», «Лесник», «Лесник-2», «Слава», «Слава-2» протяжённостью порядка 5,4 км была построена ещё в советское время и с тех пор полноценно ни разу так и не ремонтировалась. В результате асфальт покрылся огромными выбоинами шириной до 2 метров и глубиной до 30 сантиметров. Доведённые до отчаяния отписками волгоградцы записали коллективное видеообращение.







- Мы, дачники СНТ «Малинка» и «Лесник», обращаемся к вам с одной единственной просьбой – помогите нам отремонтировать дорогу. Мы уже обращались и в прокуратуру, и к председателю областного комитета транспорта Волгоградской области, само собой, и к городским властям, но проблема так и не была решена, - говорит один из дачников на видео.

По словам мужчины, «разбомбленный» после десятилетий использования асфальт так и брошен в бесхозном состоянии.

Больше всего нареканий у садоводов вызывает 700-метровый участок в границах СНТ, но далека от идеала вся 7-километровая проезжая часть от Майского до СНТ.





- Вы посмотрите, в каком состоянии находится дорога. В движущемся по таким ямам автобусе люди падают с кресел, - продолжает садовод.

Волгоградцы отчасти привыкли, что на проблему нет реакции со стороны должностных лица, но дачников удивляет, что не жалко им даже новые муниципальные автобусы, закупленные в течение двух последних лет благодаря многомиллионным субсидиям из федерального бюджета. Безнадзорная проезжая часть используется подвижным составом, задействованным на маршрутах №№54, 56 и 56а.

Во время записи видеообращения один из рейсовых автобусов как раз пытался преодолеть участок дороги в границах дачного массива. Из-за глубоких выбоин водитель был вынужден съехать на обочину.





- Дорога в ужасном, отвратительном состоянии, на 32-м маршруте мы двигатель уже оставили, скоро и здесь поломаемся, - рассказал мужчина.

По словам сотрудника МУП «Метроэлектротранс», руководство знает об аварийном состоянии дороги, но вынуждено обслуживать маршруты.

Ещё в 2024 году садоводы завалили жалобами все инстанции. Обращение в облкомтранс чиновники перенаправили в администрацию Волгограда, из администрации Волгограда в МУ «Комдорстрой». Последний по итогу рассмотрения вновь обратился с данной проблемой в мэрию.





В прокуратуре Советского района Волгограда сообщили , что вынесли в отношении обслуживающей организации представление о необходимости производства ремонтных работ. В надзорном ведомстве обещали садоводам контролировать фактическое выполнение данных работ, а также отметили, что во время совместного с Госавтоинспекцией обследования зафиксированы были множественные повреждения асфальта и на участке между посёлками Горный и Майский.

Суммарная протяжённость аварийных участков дороги составляет более 12 км.

Отметим, несмотря на ворох ответов и внимание контролирующих структур, сезон 2025 года дачники вновь встретили с разбитой дорогой.