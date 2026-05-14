



Резонансное дело сына экс-председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова, вынужденного освободить обращаемое в доход государства имущество и заплатить за его использование, рассмотрят в Волжском городском суде.

- После завершения основного производства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного Суда Республики Адыгея и его ближайшего окружения, сын последнего, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование, - сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. – В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства, и об освобождении указанных объектов.

Для соблюдения принципов беспристрастности и объективности гражданское дело передадут из Майкопского районного суда Адыгеи в Волжский городской суд. Когда именно в Волгоградской области рассмотрят материалы, пока не сообщается.

Напомним, Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры Российской Федерации о переходе в казну государства активов семьи Траховых общей стоимостью около 5,4 миллиардов рублей. В числе изъятого – 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и коммерческих помещений, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре и Майкопа.

Кроме того, с ответчиков – по делу проходили 42 человека, в том числе сын Аслана Трахова Рустем, - взыскали три миллиарда рублей, полученных за реализацию имущества. В суде согласились с мнением прокуратуры, заявившей, что недвижимость оформлялась на подставных лиц и приобреталась в результате злоупотребления должностными полномочиями.

После разразившегося скандала и судебных разбирательств Рустем Трахов, работавший в судебной системе с 2013 года, освободил кресло председателя и вернулся к работе рядового судьи, а после ушел из системы по собственному желанию.

Фото из архива V102.ru