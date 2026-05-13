Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» назвали в Волгограде. Наградами отмечен 21 медработник, занявших с 1 по 3 место в семи номинациях. Торжественная церемония, на которой были названы имена победителей, состоялась в рамках празднования Международного дня медсестры.

В комитете здравоохранения Волгоградской области озвучили фамилии победителей во всех семи номинациях.

«Лучшая медицинская сестра»

1 место - Даниленко Анжела Викторовна, операционная медицинская сестра Центральной городской больницы города Камышина

2 место - Мухина Людмила Владимировна, медицинская сестра Клинической стоматологической поликлиники №12

3 место - Соломатина Ольга Владимировна, медицинская сестра кабинета врача-психиатра диспансерного отделения психиатрического профиля Волжского филиала Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2

«Лучшая участковая медицинская сестра»

1 место - Матвеева Елена Владимировна, участковая медицинская сестра детского поликлинического отделения Калачевской центральной районной больниц

2 место - Купаева Юлия Геннадьевна, участковая медицинская сестра терапевтического отделения Городской больницы №2 города Волжского

3 место - Сакерина Светлана Сергеевна, участковая медицинская сестра Детской поликлиники №16

«Лучшая старшая медицинская сестра»

1 место - Машлыкина Ольга Сергеевна, старшая медицинская сестра поликлиники Волгоградской областной клинической больницы №1

2 место - Андриевская Ольга Георгиевна, старшая акушерка женской консультации Городской больницы №2, города Волжского

3 место - Синюк Татьяна Васильевна, старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии Волгоградской областной детской клинической больницы

«Лучший фельдшер»

1 место - Лунёва Оксана Николаевна, фельдшер отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинического отделения №1 Клинической поликлиники №1

2 место - Антонова Светлана Викторовна, заведующий Котовским фельдшерско – акушерским пунктом Урюпинской центральной районной больницы имени Василия Федоровича Жогова

3 место - Беспалов Владислав Владимирович, фельдшер Нехаевской центральной районной больницы

«Лучший акушер»

1 место - Петрова Антонина Сергеевна, акушерка Клинической больницы №5

2 место - Мякишева Дарья Васильевна, старшая акушерка родового отделения родильного дома Клинической больницы №5

3 место - Максименко Светлана Геннадьевна, акушерка Городской больницы №2 города Волжского

«Лучший лаборант»

1 место - Сероштан Зинаида Викторовна, медицинский лабораторный техник Волгоградской областной клинической больницы № 1

2 место - Брайнина Татьяна Юрьевна, фельдшер-лаборант Детской поликлиники №1 и Сибхан Зоя Ивановна, медицинский технолог Центра психического здоровья детей и подростков Волгоградской областной детской клинической психиатрической больницы

3 место - Левшина Оксана Николаевна, фельдшер-лаборант женской консультации Клинической больницы №5

«За верность профессии»

1 место - Твердохлебова Наталья Сергеевна, старшая медицинская сестра гинекологического отделения Волгоградской областной клинической больницы №1

2 место - Безрукова Ольга Ивановна, старшая медицинская сестра педиатрического отделения Фроловской центральной районной больницы

3 место - Котельникова Нина Федоровна, старший фельдшер отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25

Также заслуженные ведомственные награды за самоотверженный труд и высокое профессиональное мастерство получили и другие сотрудники медучреждений. Медработникам, продемонстрировавшим высокие показатели профессиональной деятельности, вручили почетные грамоты Волгоградской облдумы, регионального комитета здравоохранения, а также благодарственные письма от Волгоградской областной ассоциации медицинских сестер и Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Фото администрации Волгоградской области

