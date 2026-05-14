Волгоград и Волжский получат 49 новых автобусов в рамках проекта «ИДЖ»





В Волгоградской области кардинально обновится подвижной парк общественного транспорта. Область стала одним из первых трех регионов, которые получат в 2026 году федеральное софинансирование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это позволит приобрести 49 новых автобусов. Поставка ожидается в третьем квартале 2026 года.

По информации облкомдортранса, волгоградские предприятия получат 10 автобусов особо большого класса и 16 — большого. В Волжский направят 23 единицы транспорта: 19 — большого класса и по два — среднего и особо большого классов.

Субсидии из федерального бюджета покроют от 40 до 60% стоимости новых транспортных средств. Волгоградская область, в свою очередь, выполнила свои обязательства в рамках софинансирования, что позволило ей войти в проект.



Напомним, за последние четыре года регион закупил 62 трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус, 474 автобуса — всего 669 единиц. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Всего же с 2014 года закуплено порядка 1,4 тысячи единиц подвижного состава.

