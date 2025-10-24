





В Советском районе Волгограда дачники, которые много лет бились за ремонт дороги между поселком Майским и садовыми товариществами, оказались шокированы тем, как дорожники приступили к латанию ям по требованию прокуратуры и МУ «Комдорстрой».

- Дождь был на днях. Ямы промазывают. Где промазали, где не промазали. Где в грязь зафигачили, где в лужи... Вот они хреначат так дорогу. Это поселок Майский. Дорога от поселка Майского в сторону СНТ «Лесник-2» до крайней остановки. Мы бьемся, бьемся, чтобы они сделали эту дорогу, а они вот какое свинство делают, - возмущается за кадром автор видео.





По словам мужчины, дорога после такого ремонта в стиле «тяп-ляп» долго не простоит. Работы выполняют сотрудники МБУ «Южное», которым неоднократно указывали на ненадлежащее состояние автодороги, которая проходит в поселке Майский и далее мимо нескольких СНТ до конечной остановки автобусных маршрутов №№54,56 и 56а.





Напомним, что летом этого года дачники, чье терпение было уже на пределе после многочисленных отписок, записали коллективное видеообращение.

- Мы, дачники СНТ «Малинка» и «Лесник», обращаемся к вам с одной единственной просьбой – помогите нам отремонтировать дорогу. Мы уже обращались и в прокуратуру, и к председателю областного комитета транспорта Волгоградской области, само собой, и к городским властям, но проблема так и не была решена, - озвучил тогда проблему один из дачников на видео.

По их словам, в плохом состоянии находится вся 7-километровая проезжая часть от Майского до СНТ. Люди утверждали, что в автобусе на таких ухабах люди падают с кресел. Дачники также просили обратить внимание на то, что на такой дороге скоро развалятся и автобусы, задействованные на маршрутах №№54, 56 и 56а.

На видеообращение волгоградцев, которое было в июле текущего года, отреагировали в прокуратуре и МУ «Комдорстрой», которое осуществляет контроль за исполнением работ по содержанию автомобильных дорог.

В ходе проведенных проверок установлено, что в адрес МБУ «Южное» в январе и дважды в июле текущего года выдавались задания на выполнение работ по ямочному ремонту указанной автомобильной дороги. Однако за лето они так не были исполнены.

- Нашим учреждением в адрес департамента городского хозяйства направлено письмо о необходимости принятия мер по понуждению МБУ «Южное» к обязательному исполнению мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги от поселка Майского Советского района Волгограда до конечной остановки автобусных маршрутов №№54,56 и 56а, - указало МУ «Комдорстрой» в ответе жителям.

Прокуратура Советского района, которая также рассмотрела обращения дачников о ненадлежащем состоянии дороги, указала, что содержание улично-дорожной сети района осуществляет МБУ «Южное», но к работе этого учреждения есть серьезные претензии.

Так, еще год назад - летом 2024 года - было внесено представление в адрес администрации Волгограда об устранении нарушения законодательства, по результатам рассмотрения которого было дано поручение выдать МБУ «Южное» задание на выполнение работ по устранению дефектов дорожного покрытия на этой автодороге.

В мае 2025 года были выполнены работы по ямочному ремонту в поселке Майский от дороги в поселке Горный и дороги от поселка Майский до конечной остановки автобусных маршрутов №№54,56 и 56а, расположенной в СНТ «Мицуринец». 1 июля также было направлено задание в МБУ на проведение ямочного ремонта, но работы так и не начались, поэтому задание было выдано повторно.





Прокуратура внесла в адрес МБУ «Южное» представление об устранении выявленных нарушений, по результатам которого было принято решение провести ямочный ремонт в четвертом квартале 2025 года. Также было выявлено виновное лицо, которое привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас волгоградцы просят надзорные органы вновь обратить внимание на эту автодорогу, а именно на то, как спустя рукава дорожники выполняют поручение прокуратуры и задание МУ «Комдорстрой».

