



С 15 мая в Центральном районе Волгограда скорректируют схему автомобильного движения. Из-за предстоящей реконструкции площади Павших Борцов проезд по последней будет ограничен. Кроме того, для разграничения потоков автомобильного транспорта на части прилегающих улиц будет внедрено одностороннее движение.





- Односторонними становятся участки автомобильных проездов по улице Володарского по направлению движения от ул. Коммунистической до ул. Балонина, улице Пархоменко по направлению движения от ул. Кубанской до ул. Невской, улице Новороссийской по направлению движения от ул. Невской до ул. Кубанской. Также отменяется сквозное движение по ул. Мира в границах улиц Володарского и Гоголя (через площадь Павших борцов). При этом участок ул. Мира от ул. Володарского по направлению движения в сторону Аллеи Героев становится односторонним, - уточнили в мэрии.





Корректировки скажутся и на работе городских автобусов. Маршруты №№6, 21, 88 и 89, осуществляя движение от ж/д вокзала, будут выезжать на пр. Ленина, следуя по ул. Коммунистической, Володарского, Мира, а затем по Аллее Героев.





Подготовка к ведению особой схемы движения в центре Волгограда уже стартовала. Специалисты готовят к установке временных дорожных знаков. Завершить работы чиновники обещают аккурат к 15 мая.





Напомним, как ранее сообщала редакция, контракт на благоустройство площади Павших Борцов выиграло МБУ «Северное». Компания согласилась выполнить работы за 291 млн рублей. Конкурировать с многомиллионным дисконтом другие участники не смогли. Комплекс запланированных работ включает в себя демонтаж трибун, лестниц, скульптурной композиции Александра Невского, вырубка аварийных деревьев. Последний на площадь уже никогда не вернётся. Также специалисты проведут озеленение, высадив ели, катальпы, бирючину и сирень, обустроят цветники и уложат рулонный газон. Демонтированная гранитная облицовка будет взращена на место после восстановления бетонного основания подпорных стенок и трибун. Изюминкой площади станет покрытие гранитной брусчаткой.

