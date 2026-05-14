



В Камышине Волгоградской области полицейский спецназ с автоматами ворвался в жилую квартиру одного из МКД. Правоохранители провели задержание 40-летнего мужчины, совершившего неудачную попытку угона такси.







- На парковке одной из гостиниц города между водителем и пассажиром произошёл конфликт. Во время ссоры пассажир высказывал угрозы и попытался завладеть автомобилем «Лада Веста», используемым для осуществления пассажирских перевозок, - сообщили правоохранители.

Пострадавший 21-летний водитель обратился с заявлением в полицию. Сотрудники МВД оперативно разыскали нарушителя. Им оказался 40-летний рецидивист. Мужчина был задержан у себя дома.

Отметим, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 166 УК РФ. На время следственных действий фигурант взят под стражу.

