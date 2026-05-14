В Красноармейском районе Волгограда в массовом ДТП с грузовиками, по уточненным данным, пострадали двое мужчин. Накануне, напомним, полиция сообщала об одном пострадавшем в столкновении двух грузовиков и легковушки.

- Двое мужчин в возрасте около 50 лет прошли обследование в больнице №15. После обследования от госпитализации отказались, - рассказали сегодня, 14 мая, в облздраве.

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла вечером 13 мая в Красноармейском районе на пересечении улиц Лазоревая и Куйбышева. В результате столкновения грузовики опрокинулись на бок, а легковушка перевернулась колесами вверх. Движение в этом районе оказалось затруднено – образовались огромные пробки.





