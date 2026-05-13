Удары ВСУ по родному городу привели волгоградца в войска БпС





Попытки украинского режима атаковать Волгоград и область при помощи дронов, неоднократные теракты с пострадавшими на территории региона побудили 33-летнего уроженца Волгограда в январе 2026 года заключить контракт с Минобороны России. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградец с позывным «Велес» поступил на службу в новый род войск – войска беспилотных систем (БпС).

– Изначально мысль заключить контракт была в начале СВО – 24 февраля 2022 года. Но у меня в этот день была свадьба, родился ребенок. Потом слишком частыми стали прилеты по родному городу,. – рассказывает «Велес». – Изначально хотел заключить контракт и пойти в воска противовоздушной обороны (ПВО), но, когда пришел в январе в военкомат, мне там рассказали о войсках бесплотных систем.

На службе «Велесу» пригодились навыки, приобретенные до подписания контракта с Минобороны. В Волгограде мужчина в разное время ремонтировал автотехнику, имеет строительный опыт. К слову, и служба в армии ему уже была знакома – ранее «Велес» служил в родном городе.

Все положенные при заключении контракта выплаты техник БпС, с его слов уже получил.

– Выплаты не были изначально мотивацией, чтобы встать на защиту Отечества. Но мне важно понимать, что моя семья, оставшись в Волгограде без меня, получает деньги, – говорит мужчина.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Фото Южного военного округа