Погода 14 мая предрекла жаркое лето в Волгоградской области





Сегодня, 14 мая, в народном календаре отмечается день Еремея Запашника. Этот день наши предки связывают с началом активных полевых работ, в частности, со вспашкой земли под посев.

Было подмечено, что, если 14 мая наблюдается ясный рассвет, то лето будет жарким и солнечным. Именно такое утро и фиксируется сегодня в Волгоградской области. Теплый вечер и звездная ночь сигнализируют о ветреном и сухом лете. Ненастная погода 14 мая сулит суровую и морозную зиму. Вечерняя роса на траве предсказывает ясный и теплый следующий день. А облачная погода 14 мая может указывать на раннее наступление холодной зимы.



Так что наблюдаем и делаем выводы, какая погода будет в разные времена года в Волгоградской области.





