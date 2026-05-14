Под Волгоградом за 223 млн рублей отремонтируют дороги к райцентрам





В Еланском и Нехаевском районах Волгоградской области власти отремонтируют участки региональных трасс, обеспечивающих подъезд к районным центрам. В общей сложности специалистам предстоит привести в порядок 8 километров дорог. Аукцион по отбору подрядной организации был объявлен накануне.

Немногим более четырёх километров трассы «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» приоденется в новый асфальт у станицы Нехаевской. Работы развернутся в границах хутора Меловский и подъезда к райцентру. Ещё четыре километра должны преобразиться в Еланском районе. Специалисты приведут в нормативное состояние финальный участок дороги непосредственно от Елани до 4-го километра.

В рамках обновления подрядчику предстоит отфрезеровать полотно, укрепить основание дороги на наиболее повреждённых участках, уложить новое асфальтовое покрытие. Также запроектирована планировка обочин, восстановление водопропускных труб. На финальном этапе будут установлены новые знаки, нанесена разметка и сигнальные столбики.

Специалистам предстоит обеспечить не только ремонт, но и гарантийное обслуживание дороги в течение шести лет.

Отметим, подрядчик будет отобран по итогу электронного аукциона во второй декаде мая. На ремонт из регионального бюджета выделено 223,3 млн рублей. Работы должны быть сданы в рекордно сжатые сроки – до 31 июля 2026 года.

