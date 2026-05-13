



В Волгограде на очистных в Траторозаводском районе началась подготовка к капитальному ремонту, который стартует 15 мая и займет по продолжительности два дня. Специалисты «Концессии водоснабжения» сняли на видео подготовительный этап.

Как уточнили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации, для ускорения ремонта и сокращения сроков отключения ресурса к работам привлечены подрядные организации, а подготовка к началась за несколько дней до начала работ.

– Непосредственно капремонт начнется после сброса воды из системы, который стартует в полночь 15 мая, – уточняют специалисты. –Все необходимые материалы заранее развезли по объектам, подготовили спецтехнику.







В настоящее время специалисты собирают крупные технологические узлы для установки. Всего для предстоящих работ закупили несколько десятков единиц запорной арматуры различного диаметра и комплектующих.

Напомним, что основательный ремонт на очистных проводился на севере Волгограда 9 лет назад. Планируется, что со всем объемом работ сотрудники Концессий совместно с подрядчиками управятся за два дня – вода вернется в дома жителей Волгограда после отключения 17 мая.

