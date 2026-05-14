



В Волгограде правоохранителям удалось установить личность девушки, устроившей танцы топлес в кафе «Небар» на территории Ворошиловского района. Инцидент произошёл в ночь на 10 мая и оказался запечатлён очевидцами на видео.

- В отношении Виктории М. был составлен административный протокол за нарушение общественного порядка в виде непристойного поведения. В судебном заседании привлекаемая вину в совершении административного правонарушения признала, раскаялась, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, постановлением районного суда студентка признана виновной в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного ареста на одни сутки.

