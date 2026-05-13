Новые вспышки бруцеллеза и бешенства ликвидируют под Волгоградом

Новый очаг бруцеллеза в Волгоградской области на этот раз зафиксирован в животноводческом хозяйстве Палласовского района Волгоградской области, где придется уничтожать коров. А в Кумылженском районе обнаружено бешенство. В поселениях, где выявлены эти опасные инфекции, введен карантин, сообщает облкомветеринарии.

В профильном комитете уточнили, что бешенство диагностировано у животного в хуторе Ярской 1-й на территории частного домовладения в Кумылженском районе. В радиусе 1600 метров от эпизоотического очага проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения этого смертельного вируса. От бешенства, напомним, лечения нет. Можно только остановить заражение, если вовремя ввести специальную антирабическую вакцину.

Как следует из приказа областного комитета ветеринарии, карантин введен в поселке Куликов Палласовского района в животноводческом хозяйстве, где произошла вспышка бруцеллеза. Неблагополучной признана территория в радиусе 5 км от очага заболевания. Здесь введены ограничения на оборот животноводческой продукции и кормов. Больных коров отправят на убой. Также на ферме проведут обязательную в таких случаях дезинсекцию и дератизацию.

Ранее, напомним, вспышки бруцеллеза были зафиксированы в Иловлинском районе.





