Завод в Волгограде выплатил 1,2 млн рублей за утечку стоков

Промышленное предприятие, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций, исполнило судебное решение и выплатило более 1,2 миллиона рублей за нанесенный вред почвам из-за утечки стоков.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, юрлицо, которому были выставлены претензии для добровольной оплаты, не стало оплачивать ущерб. Природоохранное ведомство обратилось в суд, который предприятие проиграло. Апелляционная инстанция в Саратове оставила решение без изменения.

- Межрегиональным управлением, совместно с Управления МВД России по городу Волгограду, установлен факт загрязнения почвы вследствие сброса жидких отходов на рельеф местности на территории Акционерного общества «Промстройконструкция», - уточнили в Росприроднадзоре. - По результатам лабораторных исследований выполненных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в почве, что привело к негативному воздействию на плодородный слой почвы и загрязнению земель химическими веществами.

Общая площадь загрязнения составила 220 кв.м. В настоящее время ущерб почвам полностью возмещен.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!