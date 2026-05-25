Полицейский генерал Виталий Шулика стал новым замминистра обороны





Новым заместителем министра обороны России стал полицейский генерал Виталий Шулика. Информация о его назначении появилась сегодня на сайте оборонного ведомства.

В 1992 году Виталий Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище имени С.М. Штеменко по специальности «командная тактическая специальной связи». Спустя восемь лет продолжил образование в Военно-морской академии имени Н.Г Кузнецова, отучившись на «военном и административном управлении».

На работу в полицию будущий генерал пришел в 2009 году. Работал начальником отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД России, спустя три года перешел в управление безопасности и противодействия коррупции. Впрочем, в том же году он получил очередное назначение, перейдя на службу в Управление оперативно-разыскной информации, координировавшее потоки данных между регионами и ведомствами.

В 2017 году Шулика указом Владимира Путина назначен заместителем главы ведомства Владимира Колокольцева. Как сообщают в «Ведомостях», на новом месте генерал-полковник также занимался модернизацией ИТ-инфраструктуры полиции.

