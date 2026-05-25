Подсудимый экс-замглавы Котово Тареев заключил контракт с Минобороны





Котовский районный суд Волгоградской области приостановил производство по делу бывшего главы администрации Котово Бориса Тареева. Как сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102», такое решение судья принял в связи с заключением подсудимым контракта с Минобороны.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», судебный процесс по обвинению бывшего заместителя главы городского поселения Бориса Тареева по нескольким коррупционным статьям уголовного кодекса стартовал в декабре прошлого года. Бывший чиновник и партнер саратовского олигарха Виктора Качуровского обвинялся по нескольким коррупционным статьям – в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.



По версии следствия, Тареев получил взятку от Качуровского в размере 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы, связанной с теплоснабжением города. Целью являлось принятие льготных тарифов для компании ООО «Электросбыт», одним из руководителей которых был Качуровский. Также один из предпринимателей передал чиновнику в качестве взятки 250 тыс. рублей за незаконные действия, направленные на изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый в интересах перевозчика, аффилированного с бизнесменом.



Кроме того, Борис Тареев, как следует из обвинительного заключения, требовал от подчиненных часть их зарплат для погашения наложенного на него административного штрафа за нарушение правил размещения контейнерных площадок.



Свою вину Борис Тареев признавал лишь частично. При этом взяткодатель Виктор Качуровский был ранее приговорен Котовским районным судом к 3,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн 250 тыс. рублей. Качуровский приговор обжаловал. В итоге Волгоградский областной суд заменил реальное наказание бизнесмену на условное.



