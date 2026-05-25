Никита Кологривый выложил в Сеть видео с волгоградскими страусами





Известный российский актер Никита Кологривый побывал на днях в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на социальные сети актера, местом его остановки стал Дубовский район – глэмпинг-парк «Александровский грабен».





– Мы на месте, в Волгоградской области. Здесь замечательная семья, это хозяева, ребята – все спортсмены-каратисты. Сегодня будем тренироваться. Посмотрите, какая крутейшая экоферма. Там, значит, животные. Сейчас вам страусов покажу. Представляете, и никого здесь нет, только мы и животные. Класс же! – поделился эмоциями с подписчиками актер.

Представитель Никиты Кологривого – Алла – в телефонном разговоре подтвердила информацию, что актер посещал Волгоградскую область, однако предпочла не раскрывать подробности этого визита. В настоящее время киноактер уже покинул регион.

Видео: Никита Кологривый / t.me