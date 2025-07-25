Во Фролово скандальный металлургический завод уличили в работе без разрешения





Во Фролово Волгоградской области после многочисленных жалоб местных жителей на вредные выбросы с местного металлургического завода, принадлежащего компании «ДЭМЗ», на предприятие обратили дополнительное внимание инспекторы Росприроднадзора. Специалисты Нижне-Волжского межрегионального управления сообщили о выявлении в работе металлургов целого «букета» нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения.

Также на промплощадке отсутствовали установленные лимиты образования отходов, утверждённые нормативы выброса в атмосферу вредных веществ, планы действий в периоды ухудшения погодных условий.

- Кроме того, по итогам проведенной проверки выявлен факт искажения ООО «ДЭМЗ» экологической информации в отчете по форме 2-ТП (воздух), отчете об организации производственного экологического контроля, учете в области обращения с отходами, паспортах газоочистного оборудования. Также в ходе проверки установлено, что предприятием допускается хаотичный сброс отходов производства и потребления на территории предприятия, - рассказали журналистам в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Но и на этом перечень выявленных нарушений не исчерпывается. Завод уличён экспертами в хаотичном сбросе отходов производства на территории промзоны.

Отметим, компания «ДЭМЗ» будет привлечена Росприроднадзором к административной ответственности. В адрес предприятия выставлен счёт – ущерб атмосфере в надзорном ведомстве оценили в 163 тыс. рублей. Также в адрес руководства предприятия выдано предписание, обязывающее устранить все нарушения.

Ранее редакция неоднократно сообщала о претензиях местных жителей к влиянию завода на атмосферу районного центра. В мае 2025 года несколько десятков горожан записали видеообращение на фоне выбросов завода. Тогда на предприятии категорически опровергли информацию о вредных выбросах, а муниципальные власти написали заявление на одного из организаторов записи видеообращения.

Впоследствии на сложившуюся ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил следователям организовать проверку. В свою очередь Росприроднадзор произвёл отбор проб воздуха в городе. Результаты исследований подтвердили наличие в атмосфере загрязнения.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора