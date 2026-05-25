На Солнце вновь зафиксированы массовые выбросы плазмы





На Солнце произошло несколько крупных взрывов, повлекших массовые выбросы плазмы. Об этом 25 мая сообщили в Telegram-канале солнечной лаборатории ИКИ РАН.

- Несколько крупных взрывов зарегистрировано на Солнце на прошедших выходных. Наблюдающие окрестности Солнца коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство, - сообщили специалисты лаборатории.

Вспышки были зафиксированы на обратной стороне Солнца. Ученые отметили, что явление не представляет угрозы для жителей Земли.