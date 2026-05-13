Волжская ГЭС сохранит повышенные сбросы до 20 мая включительно. Такое решение накануне было принято на заседании межведомственной рабочей группы Росводресуров. Графики работы нескольких гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада, в числе которых и Волжская ГЭС, скорректированы в связи со снижением притока воды в водохранилища каскада.

Согласно новым указаниям, объем сбросов Волжской ГЭС составит 15 мая 22 тыс. м3/с. 16 мая этот показатель составит 21 тысячу, 17 мая – 20 тысяч, а 18 мая – 19 тысяч. На этом уровне среднесуточный спецпопуск ГЭС будет держать до 20 мая включительно.

Напомним, что Росводресурсы ранее уже несколько раз корректировали график сбросов воды на основании уточненных прогнозов Росгидромета и складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой.

Ранее на Волжской ГЭС отмечали, что повышенные расходы предназначены для поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы. Также специальный весенний попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период.

