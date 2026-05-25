Серийных вымогателей задержали в Волгограде





Двое жителей Дубовки трижды обобрали до нитки своего 20-летнего знакомого. Избивая молодого человека и угрожая ему более серьезной расправой, они в общей сложности забрали у него 85 тысяч рублей.





Схему, которой они воспользуются еще несколько раз, приятели обкатали в феврале 2026-го. Встретив знакомого юношу в Волгограде, компаньоны в возрасте 25 и 36 лет – без долгих объяснений набросились на него с кулаками и стребовали 35 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, житель Дубовки отдал им наличные.

Впрочем, после этого интерес вымогателей не померк, а, напротив, только усилился. Уже на следующий день они подкараулили свою жертву и вновь потребовали денег. Гаечный ключ в руках одного из обидчиков сыграл решающую роль – молодой человек отдал еще 25 тысяч.

- Следующая встреча состоялась уже 11 марта. В этот день приятели вновь подстерегли дубовчанина, силой заставив купить у них ненужный телефон за 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – Вскоре выяснилось, что один из предполагаемых вымогателей проходит по уголовному делу по той же статье – тогда он вымогал деньги у военного.

Вскоре правоохранители познакомились и со вторым вымогателем. Выяснилось, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. В отношении дубовчан возбудили уголовное дело за разбой, вымогательство и принуждение к совершению сделки. Один из них содержится в СИЗО, второй задержан.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области