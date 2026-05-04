Кудрявого пеликана выпустили на волю после реабилитации в Волгограде

Волонтеры выпустили на волю кудрявого пеликана, который с февраля текущего года проходил реабилитацию в Волгограде. Редкую птицу, которая занесена в Международную Красную книгу со статусом «уязвимый», выпустили в естественную среду обитания на территории Цацынского сельского поселения в Светлоярском районе, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- Кудрявый пеликан, как оказалось, находясь в возрасте молодой особи, прошел полный курс реабилитации и готов к самостоятельной жизни, - уточнили в природоохранном ведомстве.

Ранее сообщалось, что кудрявый пеликан был обнаружен в Калмыкии в одном из частных домовладений. Птицу изъяли от отвезли в Волгоград на временное содержание в АНО «Центр реабилитации диких животных «Птичий остров». В волгоградском центре эту чудо-птицу прозвали «Кудрявость №1». Тогда отмечалось, что решение о дальнейшей судьбе птицы будет принято после полного обследования и завершения реабилитации.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





