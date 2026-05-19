Инженеры-лесопатологи Центра защиты леса Волгоградской области обследовали дуб-патриарх в Моздоке и дали заключение по состоянию 300-летнего дерева. По легенде оно было посажено в год основания города. Дуб, которому почти три столетия, с 1997 года имеет статус памятника природы регионального значения.

Специалисты установили, что в таком почтенном возрасте дуб чувствует себя вполне молодо.

- Внутреннее состояние дерева очень хорошее, несмотря на его преклонный возраст, – сообщил по результатам диагностики замначальника отдела «Волгоградская лесосеменная станция» Центра защиты леса Волгоградской области Максим Захаров. - Обследование выявило незначительную стволовую гниль, но для дерева, которому уже почти триста лет, это является вполне естественным явлением и не представляет серьезной угрозы. Так же дана рекомендация по спилу, нависающей на проезжую часть, поврежденной некрозом ветки, которая представляет угрозу для жителей.

В Моздок волгоградские инженеры-лесопатологи выезжали, чтобы провести всестороннюю диагностику и обследование дуба-патриарха. Для этого использовался трехмерный импульсный томограф ARВOTOM, который позволил провести детальное инструментальное обследование древесины. Исследование показало, что дерево проживет еще долго. В свою очередь специалисты разработают план по дальнейшей защите и сохранению этого памятника природы.

Фото: Центра защиты леса Волгоградской области





