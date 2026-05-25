СК «Ротор» и Глеб Шильников продолжат сотрудничество





Волгоградский футбольный клуб «Ротор» рад сообщить: защитник Глеб Шильников остаётся в команде. Новый контракт игрока продлён на два года – это значит, что болельщики смогут и дальше наслаждаться игрой своего воспитанника в составе родной команды.

Глеб Шильников – яркий пример того, как талант, упорство и преданность клубу помогают расти и добиваться успехов.

Карьера Глеба в клубе началась в сезоне 2020/2021, когда он впервые вышел на поле в футболке «Ротора» в рамках Молодёжной лиги. С тех пор прошло шесть насыщенных лет – и каждый сезон приносил новые вызовы, опыт и яркие моменты.

За это время Шильников провёл за «Ротор» 130 игр, забил в этих матчах 7 голов и отдал 10 голевых передач.

Из общего числа матчей 95 пришлись на выступления за основную команду клуба – показатель, который говорит о стабильности, доверии тренеров и важности игрока для коллектива.

Продление соглашения с Глебом Шильниковым – не просто формальность. Это поддержка местных талантов – клуб демонстрирует курс на развитие собственных воспитанников и ставку на тех, кто вырос в волгоградской футбольной школе. Это и стабильность состава: сохранение опытных игроков – залог преемственности и слаженной игры команды в предстоящих сезонах. Кроме того, это мотивация для молодёжи (история Глеба – отличный пример для подрастающего поколения: упорный труд и преданность делу вознаграждаются) и укрепление обороны – Шильников вносит вклад в надёжность задней линии и помогает команде добиваться результатов.

Спортивный клуб «Ротор» благодарит Глеба Шильникова за преданность и желает ему крепкого здоровья, отсутствия травм и множества ярких побед в составе команды.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»