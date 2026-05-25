Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области





В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться в селе Усть-Курдюм.

Об отмене праздника сообщили в организации «Сарытау».

– В силу сложившихся непредвиденных обстоятельств и в целях обеспечения безопасности мы вынуждены пойти на этот шаг, – цитирует саратовское информагентство представителей объединения.

Согласно сведениям, опубликованным в мае, в рамках ежегодного мероприятия планировались концерт, национальные спортивные игры, состязания и конкурсы.

Фото: ИА «Высота 102»