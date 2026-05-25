Закрыли дело и выставили счёт водителю BMW после наезда на волгоградку

Советский районный суд Волгограда обязал 53-летнюю водителя BMW X6 после наезда на пенсионерку выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Уголовное дело, которое было возбуждено по факту этого ДТП, прекращено.

Как сообщили в прокуратуре области, 5 февраля 2025 года водитель кроссовера сбила 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на улице Малиновского. В результате пешеход получила множественные телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

- Согласно заключению экспертизы, у водителя отсутствовала техническая возможность предотвратить наезд, в связи с чем впоследствии уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления, - пояснили в надзорном органе.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации в пользу пострадавшей, которая после ДТП проходила длительное лечение. Требование удовлетворено.





