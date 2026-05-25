Волгоградцы встретят Последний звонок с трезвой головой





В Волгоградской области завтра, 26 мая, тысячи школьников услышат свой Последний звонок. В день, когда выпускники будут прощаться со школой, в регионе ограничат продажу алкоголя.

Запрет на продажу спиртного коснется всех розничных магазинов. А вот в кафе, барах или в ресторанах совершеннолетние посетители смогут выбрать любой напиток из барной карты.

В следующий раз полки с горячительными напитками спрячут за «ширмой» 27 июня, когда в регионах пройдут выпускные вечера, а также отметят День молодежи. В законе Волгоградской области прописаны и другие «сухие» даты – Международный день защиты детей, отмечаемый традиционно 1 июня, День знаний и День российского студенчества, приходящийся на 25 января.

