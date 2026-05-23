В Волгограде природоохранные инспекторы выявили несанкционированную свалку отходов вблизи железнодорожной больницы в Ворошиловском районе. Сигнал о загрязнении мусором территории в границах улицы Автотранспортная поступил в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

В ходе обследования местности с привлечением специалистов филиала ФБГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области были обнаружены множественные навалы отходов.





- Отобраны пробы почвы и отходов для установления превышений загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила 2 354,7 кв.м, - рассказали в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, а также принято процессуальное решение.





Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





